Больше 40: в Турции резко возросло количество жертв мощного землетрясения

Землетрясение в Турции / twitter.com/RaheelNama

Количество жертв мощного землетрясения в Турции продолжает увеличиваться. В понедельник, 27 января, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

"Из-под завалов извлекли тело последней жертвы землетрясения. Продолжаются поиски", - сообщил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции Мехмет Гюллюоглу, передает Anadolu.

Таким образом, число жертв достигло 41 человека. При этом пострадали 1607 человек.

Как ранее сообщал Главред, количество жертв мощного землетрясения в Турции резко увеличилось до 36 человек.