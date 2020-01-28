"Придется обороняться с автоматами": журналисты показали элитную виллу Ахметова во Франции

Ахметов, вилла / bykvu.com

После сообщения о том, что самый богатый украинец Ринат Ахметов обзавелся новой элитной недвижимостью на Лазурном берегу Франции, журналисты решили провести расследование.

В частности, репортеры издания bykvu.com побывали во Франции и сделали репортаж о вилле Les Cedres, ранее принадлежавшей бельгийскому королю Леопольду, которая расположена в ботсаду на Лазурном берегу.

В репортаже отмечается, что вилла Ахметова Les Cedres находится в 10 минутах ходьбы от виллы Ротшильдов, а за серыми воротами роскошного имения явно ведутся работы по обустройству.

При этом вокруг виллы Ахметова журналисты обнаружили несколько вилл, но все они не жилые, часто с разбитыми окнами или на стадии ремонта, а при попытке сфотографировать эти руины сзади вдруг прозвучал голос охранника: "Мадам, это частная собственность. Фотографировать нельзя".

/ bykvu.com

В разговоре с журналистами охранник фактически подтвердил, что владельцем виллы Les Cedres стал украинский олигарх.

"А откуда вы это знаете? Черт, теперь придется обороняться с автоматами", – ответил охранник журналистам на русском.

Охрана виллы также заявила, что им звонили из мэрии по поводу визита журналистов и пригрозили появлением полиции.

/ bykvu.com

Напомним, журналисты из расследовательского проекта Bihus.info выложили в Сеть массив данных об особняке площадью более 12 квадратных километров, который якобы строится для украинского олигарха Рината Ахметова.