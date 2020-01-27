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Ахметов купил элитную виллу за 200 миллионов евро на Лазурном побережье

27 января 2020, 18:19

Итальянская компания выставила особняк на продажу в минувшем году.

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов обзавелся очередной элитной недвижимостью / УНИАН

Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел на Лазурном берегу Франции особняк стоимостью 200 миллионов долларов.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки, виллу Villa Les Cedres группа Campari выставила на продажу в прошлом году, и вскоре компания Ахметова изъявила желание его купить.

Представители миллиардера отказались комментировать сделку и отвечать на вопрос, намерен ли Ахметов использовать особняк в личных целях.

Сообщение, подтверждающее покупку особняка, появилось на сайте инвестиционной компании SCM Holdings Limited.

"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", — сказано в сообщении.

В компании SCM Holdings Limited подчеркнули, что для них недвижимость является одним из ключевых бизнесов для инвестиций в Европе и Северной Америке.

/ Фото: Скриншот / The Sun
/ Фото: Скриншот / The Sun
/ Фото: Скриншот / The Sun

Приобретенный Ахметовым особняк Villa Les Cedres занимает территорию в 14 га и имеет 14 спален. Это объект исторической архитектуры был построен в 1870 году и в свое время в нем жил бельгийский король Леопольд II.

Предыдущий владелец виллы, компания Davide Campari-Milano SpA, в августе 2019 года указывала в документах на продажу, что продает особняк для частного использования.

К слову, агентство Bloomberg в 2017 году подсчитало, что купленная Ахметовым Villa des Cedre оценивалась в 1,5 раза выше — в 350 млн евро. Тогда особняк украинского миллиардера назвали "самым дорогим домом" на планете Земля.

Напомним, журналисты из расследовательского проекта Bihus.info выложили в Сеть массив данных об особняке площадью более 12 квадратных километров, который якобы строится для украинского олигарха Рината Ахметова.

Как ранее сообщалось, энергетический тариф "Роттердам+", который, по версии НАБУ, нанес Украине убытки в виде 18,8 млрд гривен, принес прибыль ахметовской компании ДТЭК.   

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