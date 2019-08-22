Хижина в лесу: журналисты вычислили поместье Ахметова на 20 гектаров - видео

Якобы особняк Рината Ахметова / скриншот из видео

Журналисты из расследовательского проекта Bihus.info выложили в Сеть массив данных об особняке площадью более 12 квадратных километров, который якобы строится для украинского олигарха Рината Ахметова.

Согласно полученной ими информации, поместье расположено в 35 километрах от центра Киева. За высокими заборами скрыто 20 гектаров леса, искусственные озера, ландшафтный дизайн, гаражи, беседки и несколько домов.

На данный момент строительство еще в разгаре - на территории усиленно работают люди и техника.

Официально земля и недвижимость, на которой строится поместье Ахметова - собственность его компании Мета-Капита, которая якобы возводит реабилитационно-оздоровительный комплекс.

К слову, согласно последним оценкам, состояние Рината Ахметова составляет около $5,7 млрд.

Журналисты Bihus.info также напомнили, что энергетический тариф "Роттердам+", который, по версии НАБУ, нанес Украине убытки в виде 18,8 млрд гривен, принес прибыль ахметовской компании ДТЭК.

Напомним, ранее по украинскому сегменту Сети была запущена фейковая информация о якобы скоропостижной кончине Рината Ахметов.