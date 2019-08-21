"Ахметов умер": в соцсетях распространяют фейк о смерти Рината Ахметова

Информация о том, что Ринат Ахметов умер, является "вбросом"

В последнее время в укрнет все чаще появляется недостоверная информация, которая так или иначе пытается манипулировать общественным мнением.

Одним из случаев стало распространение в социальных сетях сообщения о том, что якобы известный украинский олигарх, бизнесмен и владелец футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов умер.

Изначально информация появилась на фейсбуке в известном и популярном паблике ВірніПиву, где внезапно появился "некролог", в котором выражались соболезнования по поводу кончины украинского бизнесмена.

Позже канал опроверг первоначальный пост, отметив, что администрация паблика "решила взять пример с руководства нашего государства и как они заявления об увольнении - написать некрологи для всех уважаемых лиц украинского футбола".

Также в своем посте ВірніПиву объяснили, как сообщение о том, что Ахметов умер, было опубликовано: по словам администрации практикант получил на почту "рыбу" и по ошибке опубликовал заметку в соцсетях.

Главред обратился за комментарием в пресс-службу ФК Шахтер, там нам сообщили, что информация о том, что Ахметов умер – фейк.

"Это вброс информации. С Ринатом Леонидовичем все хорошо", - сказали нам в пресс-службе.

В Сети часто появляется информация о смерти известных людей: так, ранее большое распространение получила "новость" о кончине известной певицы Аллы Пугачевой.

Также оказалась неправдивой информация о "смерти" известного актера Алена Делона. На самом деле, актер жив, хотя и находится в больнице.