Сын Делона рассказал о здоровье отца после инсульта

Ален Делон восстанавливается после инсульта / swennews.ru

Ален-Фабьен Делон, младший сын культового французского артиста Алена Делона поделился с подписчиками своего блога информацией о состоянии здоровья его отца после масштабного инсульта и операции.

В Instagram Делон-младший показал фото отца в больничной палате.

На снимке можно увидеть изрядно исхудавшего, но улыбающегося 83-летнего актера, сидящего в кресле.

Сын заявил, что состояние отца стабильное, он идет на поправку. Ален-Фабьен поблагодарил всех поклонников за переживание и волнение. Он подчеркнул, что отец на снимке запечатлен после операции и выглядит позитивно.

Как известно, легендарный Делон после инсульта уже неделю проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Сын утверждает, что у актера произошло кровоизлияние в мозг, однако после операции медикам удалось стабилизировать состояние актера.

Напомним, Делон обратился в больницу из-за сильных мигреней.

Как ранее сообщалось, полтора года назад Ален Делон перенес серьезную операцию на бедренной артерии, и теперь должен находиться под контролем врачей, чтобы избежать осложнений или прогресса болезни.