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Благодатные объятия русского мира: 40 тысяч граждан Сирии за день стали беженцами

29 января 2020, 08:34

В последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

Сирия
Около 40 тысяч жителей Сирии за сутки стали беженцами / Reuters

Примерно 40 тысяч мирных жителей провинции Идлиб на северо-западе Сирии, последнем регионе страны, неподконтрольном сирийскому правительству, в течении суток покинули свои дома из-за постоянных обстрелов армии президента Сирии Башара Асада и российской авиации.

"За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России", - пишет Анадолу.

Отметим, местные правозащитники сообщают, что в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо.

К слову, люди бегут в относительно безопасные районы на границе с Турцией.

Добавим, что последняя военная кампания в провинции Идлиб началась в начале ноября 2019 года, а к середине декабря она усилилась. Множество городов на юго-востоке сильно пострадало в результате кампании, в том числе Дер-Шарки, Дейр Аль-Гарби, Тель-Маннас, Аль-Хераки, Мааррат-эн-Нууман и Кафранбель, и это не полный список. Сильнее всего разрушения в Мааррат-эн-Нуумане.

Согласно официальным заявлениям Министерства обороны, российские вооруженные силы до сих пор продолжают в Сирии борьбу с запрещенным в РФ "Исламским государством". Однако, ИГ, для уничтожения которого Россия вступила в 2015-м году в сирийский конфликт, давно повержено. Причем в его разгроме основную роль сыграли курдские вооруженные формирования народной самообороны (YPG), поддержанные западной коалицией во главе с США.

В Идлибе же ситуацию контролировали сирийские повстанческие образования и исламистские группировки, связанные с запрещенной в России "Джабхат ан-Нусрой" (сирийским отделением Аль-Каиды), как раз конфликтовавшей с "Исламским государством" (лидеры "Джабхат ан-Нусры" отказались присягнуть на верность Абу Бакру аль-Багдади, провозгласившему себя халифом ИГИЛ).

Читайте такжеШел из Сирии: большой десантный корабль России сломался посреди моряНапомним, ранее сообщалось, армия Асада совместно с войсками России 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

В результате воздушных атак погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения. Об этом сообщает журналист Джулиан Репке в своем Twitter

По информации журналиста, удары нанесли по жилым районам и рынкам в населенных пунктах Идлиба.

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