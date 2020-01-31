В Питере рухнула крыша спортивно-концертного комплекса, есть жертва

В Питере обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса Петербургский, погиб рабочий / Скриншот

В пятницу, 31 января, в Петербурге во время демонтажных работ рухнула крыша спортивно-концертного комплекса Петербургский (ул. проспект Юрия Гагарина, 8).

Под завалами спортивно-концертного комплекса могут находиться рабочие, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций.

Глава Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин заявил, что под завалами нашли тело рабочего, сообщает ТАСС.

"…Опасности дальнейшего разрушения (конструкций СКК Петербургский - Ред.), на мой взгляд, нет", - заявил он.

В МЧС добавили, что погиб мужчина, 1990 года рождения.

Сегодня обрушились примерно 80% конструкций стен и кровли Петербургского - 25-28 тысяч квадратных метров. СКК демонтируют, чтобы построить арену к Чемпионату мира по хоккею, который запланирован на 2023 год.

Ранее сообщалось, что 31 января в российском городе Мценск произошел взрыв на заводе по производству металлоконструкций, погибли пять человек, есть пострадавшие. В МЧС уточнили, что взрыв произошел в здании, которое строится.