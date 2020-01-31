"Никто не звал": Сюткин прокомментировал запрет на въезд в Украину от СБУ

Валерий Сюткин / УНИАН

Российский певец и музыкант Валерий Сюткин прореагировал на сегодняшний запрет ему от СБУ на въезд на территорию Украины - за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма на росТВ.

По словам 61-летнего музыканта, он вовсе не собирался давать концерт в Киеве в апреле 2020-го, сообщает портал Газета.

"Я не имею отношения к этому решению, потому что концерта в Украине я не объявлял, со мной никто не разговаривал, не заключал договора. Такое самообслуживание — сами объявляем концерт, сами негодуем, что он объявлен, сами протестуем, сами лишаем въезда, сами переживаем. Я даже не успел волноваться. И на Украину сейчас не собирался", — заявил он.

Напомним, в пятницу, 31 января, стало известного, что сотрудники Службы безопасности Украины запретили Валерию Сюткину въезд в страну из-за его высказываний о "целесообразности" аннексии Крыма с Россией.