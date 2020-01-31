Называл аннексию Крыма "блестящей": Сюткину запретили въезд в Украину

Валерий Сюткин / Фото facebook.com/SyutkinNews/

Российский музыкант, экс-солист группы Браво Валерий Сюткин, который ранее анонсировал концерты в Киеве, стал персоной нон грата в Украине.

Служба безопасности запретила музыканту въезд в Украину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с Россией, сообщают росСМИ.

Валерий Сюткин заявлял, что планирует дать концерт в Киеве во Дворце Украина. Выступление должно было состояться 27 апреля. Об этом ранее написал на своей странице в Facebook украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще" !!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!" - написал Притула.

Сам Сюткин позже рассказал росСМИ о своем отношении к выступлениям в Украине. По его словам, он не хочет "навязываться" и выступать там, где его не хотят видеть. Также он заявил, что российским артистам небезопасно давать концерты в Украине.

"Сейчас я вижу, что неумно с моей стороны добиваться выступления. Во-первых, это просто небезопасно. Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье. Зачем мне это?" - заявил певец Радио Sputnik.

Напомним, что в 2014 году Валерий Сюткин активно поддержал аннексию Крыма и называл ее "блестящей".

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - говорил Сюткин в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину сроком на три года.