"Поставили штамп в паспорт": блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину

Александра Митрошина / Скриншот

Российской блогерше Александре Митрошиной запрещен въезд в Украину сроком на три года.

"Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", - написала она в своем Telegram-канале.

Как известно, во время лекции Митрошиной в Киеве активисты движения Відсіч устроили скандал, задав блогерше вопрос "чей Крым?". Впослоедствии между активистами и сторонниками блогера возникла потасовка.

Затем в Киеве сотрудники полиции задержали активистов организации Відсіч, которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Напомним, нардеп Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности по поводу въезда Митрошиной на территорию Украины.