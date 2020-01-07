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Скандал с российской блогершей в Киеве: появились новые подробности

7 января 2020, 10:57

Александра Митрошина заверила, что не является пропагандисткой.

Задержание активиста организации Відсіч
Задержание активиста организации Відсіч / @vidsich

Скандал с избиением активистов на встрече с российской блогершей Александрой Митрошиной получил продолжение. Народная избранница от партии Голос Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности.

"Российская блогерша, который в 2018 отдыхала в оккупированном Крыму, приезжает выступить в Киев. На вопрос о принадлежности Крыма только улыбается активистам", - написал в Facebook спикер партии Голос Ярема Дух.

При этом он отметил, что непонятно, почему Митрошина смогла приехать.

"Наша депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стало возможным, и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение нашего законодательства", - подытожил Дух.

В свою очередь, блогерша из РФ написала в своем Telegram-канале, что не является пропагандисткой. При этом она отметила, что во время встречи с фанатами обсуждались темы насилия в семье, блогерства и активизма.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве сотрудники полиции задержали активистов организации Відсіч, которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной.

фото Россия СБУ голос пропагандисты
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