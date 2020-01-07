"Оккупант – Россия": скандальной блогерше из РФ запретят въезд в Украину

Александра Митрошина / Скриншот

В Министерстве внутренних дел заявили о том, что скандальной российской блогерше Александре Митрошиной будет запрещен въезд в Украину.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Митрошина въехала в Украину на поезде, пройдя через железнодорожный пункт пропуска.

В сообщении подчеркивается, что во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную Россией Автономную республику Крым, По этой причине блогерша сумела попасть на территорию Украины.

"После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", - сказано в сообщении.

"Крым – это оккупированная часть Украины! Оккупант – Россия!", добавили в МВД.

Отметим, что сама Митрошина после скандала, произошедшего на встрече с поклонниками в своем Телеграм-канале ответила на вопрос, чем Крым.

"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень неловко... На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ", - пояснила Митрошина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народдеп Соломия Бобровская решила обратиться в Службу безопасности по поводу въезда Митрошиной на территорию Украины.