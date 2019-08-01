Российскому певцу Криду запретили въезд в Украину

Крид признан в Украине персоной нон грата / Фото: black-star.ru

Известному российскому певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года включительно.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на пять лет", - ответили в СБУ на запрос телеканала 112 Украина.

Уточняется, что Криду ограничили въезд в Украину, как и многим его коллегам за аналогичное нарушение, на три года.

Артист с 2015 года регулярно посещал аннексированный Россией Крым, незаконно пересекая границу на полуостров. Крид неоднократно публиковал в своем Instagram-аккаунте снимки, сделанные в Алуште, Севастополе и других городах захваченной Кремлем территории.

Как известно, 2016 году Егора Крида без объяснения причин не пустили в Украину, куда он летел с пересадкой в Минске.

Напомним, ранее был запрещен въезд в Украину российской телеведущей Дане Борисовой, которая накануне снималась в Киеве. Борисова в 2017 году посетила захваченный РФ Крым и назвала его "российским".