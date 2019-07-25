Дана Борисова не сможет попасть в Украину: назван срок запрета

Дане Борисовой запретили въезд в Украину / Скриншот

Недавно посетившей Киев Дане Борисовой — российской телеведущей — запрещен въезд в Украину.

Ведущая не сможет попасть на украинскую территорию на протяжении трех лет, сообщили в Службе безопасности Украины в ответе на запрос Детектора медиа.

В спецслужбе отметили, что въезд в нашу страну запрещают в интересах обеспечения национальной безопасности.

"…запрашиваемому лицу (Дане Борисовой — Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", — отметили в СБУ.

Напомним, Дана Борисова в 2017 году посетила захваченный РФ Крым и назвала его "российским". В июле 2019-го стало известно, что ведущая была в Киеве на съемки реалити-шоу Пацанки 4.