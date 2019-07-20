"Нашим пограничникам пох*й": в Сети вздрючили Дану Борисову за визит в Киев

Дана Борисова на Майдане / instagram.com/danaborisova_official

Скандальная российская телеведущая Дана Борисова угодила в скандал с украинцами, выложив в соцсеть Instagram свое фото, сделанное на Майдане Незалежности в Киеве.

Этот снимок вызвал крайне бурную реакцию у украинских пользователей соцсетей.

"Очень жаль, что на нашей земле много предателей". "Если уже нашим пограничникам pohui, надеюсь, она скоро сама откинется от передоза", "Еще на нашем Майдане.Аллея Небесной Сотни ей не мешает? Мразота!", − разразились гневными комментариями они.

Сама Борисова рассказали, что приезжала в Киев на съемки реалити-шоу Пацанки 4 в качестве наставницы.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась в том, что страдала от пристрастия к сексу. До этого она рассказывала, как пыталась спасать светских львиц Анастасию Волочкову и Марию Малиновскую от наркозависимости.

