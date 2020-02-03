"Мы были терпеливы": Эрдоган жестко прошелся по действиям России в Идлибе

Эрдоган раскритиковал действия России в Сирии / скриншот

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал нежелание России помешать Дамаску проводить операции в сирийской провинции Идлиб, что привело к массовому "побегу" беженцев.

"Мы (Турция, - ред.) были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границе", - сказал президент в Киеве, передают турецкие СМИ.

Также Эрдоган обвинил России в том, что события в Идлибе "достигли невыносимого уровня".

В то же время, президент заявил, что рассчитывает на соблюдение астанинских и сочинских договоренностей по Сирии всеми заинтересованными в том сторонами.

Ранее Главред писал, что примерно 29 января 40 тысяч мирных жителей провинции Идлиб на северо-западе Сирии, последнем регионе страны, неподконтрольном сирийскому правительству, в течении суток покинули свои дома из-за постоянных обстрелов армии президента Сирии Башара Асада и российской авиации.

"За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России", - пишет Анадолу.

Согласно официальным заявлениям Министерства обороны, российские вооруженные силы до сих пор продолжают в Сирии борьбу с запрещенным в РФ "Исламским государством". Однако, ИГ, для уничтожения которого Россия вступила в 2015-м году в сирийский конфликт, давно повержено. Причем в его разгроме основную роль сыграли курдские вооруженные формирования народной самообороны (YPG), поддержанные западной коалицией во главе с США.

В Идлибе же ситуацию контролировали сирийские повстанческие образования и исламистские группировки, связанные с запрещенной в России "Джабхат ан-Нусрой" (сирийским отделением Аль-Каиды), как раз конфликтовавшей с "Исламским государством" (лидеры "Джабхат ан-Нусры" отказались присягнуть на верность Абу Бакру аль-Багдади, провозгласившему себя халифом ИГИЛ).

Также отметим, 15 января президент Сирии Башар Асад совместно с войсками России нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.