"Обречены": журналист спрогнозировал судьбу режимов Путина и Лукашенко

Россия и Беларусь не могут рассчитывать на нормальные выборы при нынешних лидерах, полагает сатирик.
Режимы российского и белорусского президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко - обречены на обрушение.
В РФ при Путине и в Беларуси при Лукашенко не могут пройти нормальные выборы, рассказал российский сатирик и журналист Виктор Шендерович в интервью Хартыя’97.
По мнению собеседника, режимы Путина и Лукашенко могут внезапно рухнуть.
"…Это два авторитарных режима, которые обречены именно на обрушение. К сожалению, на обрушение, а не на эволюционный выход. Никаких выборов не будет нормальных ни при Лукашенко, ни при Путине, это уже понятно…", - сказал литератор.
Шендерович заявил, что падения режимов "происходит на щелчок", и это невозможно предсказать. "Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда", - добавил сатирик.
Ранее Виктор Шендерович говорил, что Беларуси грозит судьба Крыма. Журналист отметил, что Беларусь и РФ пытаются договориться, а с полуостровом никто не пытался договориться.