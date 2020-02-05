Беларуси грозит крымский сценарий - журналист

Белорусский лидер продолжит маневрировать, полагает писатель.
Российский журналист и сатирик Виктор Шендерович считает, что Беларуси грозит крымский сценарий.
Беларусь и Российская Федерация пытаются договориться, а с Крымом никто не пытался договориться, рассказал литератор в интервью Хартыя’97.
По словам собеседника, белорусскому президенту Александру Лукашенко не светит пост главы 90-го субъекта РФ, одного из губернаторов.
Шендерович добавил, что у лидера Беларуси "другие амбиции и другая практика". Сатирик полагает, что Лукашенко продолжит маневрировать между темой славянской "дружбы до гроба" и угрозой повернуться с распростертыми объятиями на Запад и войти в НАТО.
"…Ну, по крайней мере, мне он (крымский сценарий - Ред.) не кажется сейчас вероятным. Они (РФ и Беларусь - Ред.) пытаются договориться. С Крымом никто не пытался договориться…", - полагает литератор.
Ранее политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин спрогнозировал, что интеграция России и Беларуси произойдет в ближайшее время. Эксперт полагает, что страны объединятся до мая.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.