Беларуси грозит крымский сценарий - журналист

Беларуси грозит судьба Крыма, полагает журналист / Скриншот видео с youtube.com

Российский журналист и сатирик Виктор Шендерович считает, что Беларуси грозит крымский сценарий.

Беларусь и Российская Федерация пытаются договориться, а с Крымом никто не пытался договориться, рассказал литератор в интервью Хартыя’97.

По словам собеседника, белорусскому президенту Александру Лукашенко не светит пост главы 90-го субъекта РФ, одного из губернаторов.

Шендерович добавил, что у лидера Беларуси "другие амбиции и другая практика". Сатирик полагает, что Лукашенко продолжит маневрировать между темой славянской "дружбы до гроба" и угрозой повернуться с распростертыми объятиями на Запад и войти в НАТО.

"…Ну, по крайней мере, мне он (крымский сценарий - Ред.) не кажется сейчас вероятным. Они (РФ и Беларусь - Ред.) пытаются договориться. С Крымом никто не пытался договориться…", - полагает литератор.

Ранее политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин спрогнозировал, что интеграция России и Беларуси произойдет в ближайшее время. Эксперт полагает, что страны объединятся до мая.