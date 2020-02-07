"Страдают люди": в России "наехали" на Украину из-за Минских соглашений

Война на Донбассе / УНИАН

В Российской Федерации обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений. По словам постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, якобы один из пунктов договоренностей полностью не выполнен.

"12 февраля этому базовому документу, который одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, исполнится пять лет. Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован", - цитирует ТАСС российского дипломата.

При этом он заявил, что Украина якобы пытается все списать на Россию и сделать ее "стороной конфликта".

"К сожалению, не видим реакции наших французских и германских партнеров на такие действия Киева", - заявил Лукашевич.

Также дипломат сообщил, что Москва ждет от СММ ОБСЕ доклад о жертвах и разрушениях в результате обстрелов Донбасса.

"Продолжают страдать люди. Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения", - подытожил постпред РФ.

Как ранее сообщал Главред, так называемая министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что Украина продолжает наращивать обороты своей медийной кампании по разгону тезиса о том, что Минские соглашения якобы нужно переписать