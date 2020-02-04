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Ревизия Минских соглашений: в "ДНР" остервенели из-за инициативы Франции

4 февраля 2020, 14:20

Никонорова призвала западных дипломатов перестать поддерживать Киев в его стремлении предать ревизии Минские соглашения.

ДНР,флаг
В "ДНР" против пересмотра Минских соглашений / УНИАН

Украина продолжает наращивать обороты своей медийной кампании по разгону тезиса о том, что Минские соглашения якобы нужно переписать или каким-то другим образом изменить, заявила так называемая министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова, которая ранее пришла в негодование из-за идеи ввести миротворцев ООН на Донбасс.

По ее словам, "под давлением Киева к этим деструктивным информационным провокациями начали присоединяться и представители зарубежных государств".

"В очередной раз напоминаем, что подписанные в Минске договоренности — это тяжёлый компромисс, который был достигнут исключительно ради возможности мирно урегулировать конфликт.  В своё время мы, имея преимущество, все же пошли на значительные уступки украинской стороне в части согласования и утверждения именно такого содержания политических пунктов Комплекса мер и именно такой их последовательности, которая в дальнейшем была закреплена обеими сторонами конфликта, а также одобрена странами-гарантами и Советом Безопасности ООН. Ни на какое "уточнение", изменение "последовательности действий" или поиск "интерпретаций" мы не соглашались. Соответственно, призывы к этому, в особенности от представителей Франции как одного из государств "Нормандской четверки", могут создать дополнительные трудности для процесса мирного урегулирования, который и без этого крайне сложен и затруднён", - сказано в заявлении "дипломата" оккупантов.

При этом Никонорова призвала западных дипломатов перестать поддерживать Киев в его стремлении предать ревизии те договорённости, от выполнения которых зависит жизнь и благополучие миллионов жителей Донбасса.

К слову, второе минское соглашение — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандской четвёрки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

Читайте также"Вопрос действительно назрел": Пушилин нагло объявил о новых радикальных мерах в "ДНР"Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что в Минских соглашениях есть пункты, которые следует уточнить и детализировать.

"Очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий", - сказал дипломат.

новости Донецка Минские договоренности Минские соглашения Наталья Никонорова
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