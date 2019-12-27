Ввести миротворцев ООН на Добнасс: в "ДНР" пришли в негодование из-за идеи Тейлора

В "ДНР" возмутились из-за идеи введения миротворцев ООН на Донбасс / beztabu.net

Слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения миссии Организации объединенных наций (ООН) в Донбасс противоречат Минским соглашениям, заявила так называемый министр иностранных дел самопровозглашенной "ДНР" Наталья Никонорова, которая ранее стала полномочным представителем "республики" в контактной группе по Донбассу.

По ее словам, позиция Тейлора красноречиво говорит о том, что он не знаком с текстом Минских соглашений.

При этом Никонорова подчеркнула, что "ведомство" рассматривает подобные высказывания как попытку пересмотреть Минские договоренности и внести изменения в пункты, не устраивающие украинскую сторону.

Читайте такжеВвод миротворцев ООН на Донбасс: высказался КремльНапомним, ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о поддержке американской стороной идеи ввести на Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы с Донбасса уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль. И Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели достичь. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил", - отметил Тейлор.

Также напомним, 15 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, если Минские договоренности зайдут в тупик, то Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - высказался Пристайко в эфире программ Свобода слова 13 декабря.