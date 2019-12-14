Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске

Украина рассматривает вариант ввода миротворцев ООН на Донбасс / Reuters

Если Минские договоренности зайдут в тупик, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал, что объединяет Россию и террористов.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - высказался Пристайко в эфире программ Свобода слова 13 декабря.

Также глава украинского МИД уточнил, что Украина официально не обращалась к ООН с вопросом о миротворцах, но такое предложение поступило от России. Однако это не устраивает нашу страну, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Читайте также"Ruxit": Пристайко рассказал о желании Киева насчет РоссииНапомним, ранее Вадим Пристайко заявил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня ... К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность также будет достигнута в среду", - сказал министр.