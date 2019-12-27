Направить миротворцев ООН на Донбасс: посольство США увидело смысл в этой идее

Тейлор поддержал идею введения миротворцев ООН на Донбасс / Newsonline24

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, который ранее пояснил, как Россия может вывести войска с Донбасса за один-два года, заявил о поддержке американской стороной идеи ввести на Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы с Донбасса уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль. И Волкер, и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели достичь. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил", - отметил Тейлор.

По его словам, министр иностранных дел Украины Пристайко недавно говорил об этой возможности.

"Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом россиян с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - сказал Тейлор.

Тейлор подчеркнул, что эту миссию должен был бы утвердить Совет Безопасности ООН, а по такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их отправить на Донбасс.

"Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент на Донбасс. Посредине Европы продолжается вооруженный конфликт и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить", - убежден Тейлор.

Напомним:

15 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, если Минские договоренности зайдут в тупик, то Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - высказался Пристайко в эфире программ Свобода слова 13 декабря.

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив относительно размещения миссии ООН в Донбассе.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва отнеслась бы к такому предложению Киева.