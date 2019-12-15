Ввод миротворцев ООН на Донбасс: высказался Кремль

Песков оценил слова Пристайко о миротворцах ООН / УНИАН

Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив относительно размещения миссии ООН в Донбассе, заявил в воскресенье, 15 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее оценил слова Зеленского о количестве рукопожатий с Путиным.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва отнеслась бы к такому предложению Киева.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если Минские договоренности зайдут в тупик, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - высказался Пристайко в эфире программ Свобода слова 13 декабря.

Читайте также"Вор Путин опять забздел": Песков заявил, что вопрос Крыма его патрон обсуждать не будетТакже ранее член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что ввод на Донбасс миротворческой миссии ООН может привести к эскалации,.

"Миссия ООН это профанация, она уже была и толка от нее никакого нет. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при ее попустительстве все-таки начнут эскалацию ситуации на Донбассе, зачистки и освобождение, как они говорят, территорий от граждан Украины", — подчеркнул он.