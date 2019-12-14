"Эскалация и зачистки": в Москве истерят после идеи Киева о миротворцах на Донбассе

Миротворцы ООН / Newsonline24

Ввод на Донбасс миротворческой миссии ООН может привести к эскалации, заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

"Миссия ООН это профанация, она уже была и толка от нее никакого нет. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при ее попустительстве все-таки начнут эскалацию ситуации на Донбассе, зачистки и освобождение, как они говорят, территорий от граждан Украины", — подчеркнул он в интервью 360tv.ru.

По словам сенатора, такой исход событий является наихудшим.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что "вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН".

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"Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - добавил он в своем Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что если Минские договоренности зайдут в тупик, Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неподконтрольной территории Донбасса.