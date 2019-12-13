В Кремле оценили слова Зеленского о количестве рукопожатий с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин во время встречи в Париже / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что после возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса он готов хоть сто раз пожать руку Владимиру Путину.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности. Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что для дополнительных переговоров по модернизации Минских соглашений нужна обоюдная воля сторон конфликта.

"А сторонами конфликта являются, с одной стороны, Киев, а с другой стороны, "самопровозглашенные республики". Под Минским комплексом мер стоит подпись представителей "самопровозглашенных республик". Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей "самопровозглашенных республик", можно, но это малоперспективно", - добавил Песков.

Накануне Зеленский во время ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1 заявил о том, что пожал руку российскому лидеру Владимиру Путину во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря и готов это сделать и 10, и 100 раз, если будут возвращены временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.