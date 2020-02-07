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Скорми таракана с именем бывшего крысе: в США шокировали развлечением на День Валентина

7 февраля 2020, 02:23

В День Валентина один из зоопарков США предлагает принять участие в увлекательной кормежке питомцев тараканами или крысами.

День святого Валентина_День всех влюбленных_14 февраля_любовь_сердце_сердечко_праздник
В США предлагают скармливать тараканов на День Валентина / 1zoom.ru

Приближается главный праздник февраля - День влюбленных. Именно поэтому, в американском зоопарке в в Сан-Антонио предложили очень оригинально отметить День святого Валентина. 

Так, на сайте зоопарка призывают всех желающих 14 февраля скормить животному живого таракана с именем экс-бойфренда или бывшей девушки.

"Назови таракана именем бывшего и посмотри, как его съедят 14 февраля", - сообщается на сайте.

Услуга будет стоить всего 5 долларов, а вот за 25 у.е можно скормить целую крысу змее. После этого участник кормежки получит праздничный сертификат, который сможет опубликовать с Сети на всеобщее обозрение и получить за это уйму "лайков".

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Из-за того, что 14 февраля в зоопарке ожидается ажиотаж, купить своего таракана или крысу нужно заранее, до 17:00 13 февраля. Также зоопарк будет проводить онлайн-трансляцию кормления на своей странице в Facebook.

Ранее Главред рассказывал о происхождении праздника.

По одной из версий, День Валентина – языческий праздник плодородия (с оргиями и алкогольными возлияниями). По другой – уже христианский. Однако сразу скажем, что церковные праздники 14 февраля – это Предпразднство Сретения Господня и день памяти святого мученика Трифона у православных, а у католиков – почитание памяти святых Кирилла и Мефодия. 

Также Главред рассказывал, как принято отмечать День влюбленных в Украине и в разных странах мира.
В Украине чаще всего День святого Валентина отмечают романтично: с завтраком в постель или ужином при свечах. Если традиционно – то с валентинкой и коробкой конфет. Если богато – то и на романтическую поездку на границу раскошелиться можно.

Во Франции ко Дню святого Валентина презентуют цветы и ювелирные украшения, а вот в США и Японии предпочтение отдают шоколадным подаркам. Причем в Японии День всех влюбленных празднуется дважды: 14.02 шоколад от прекрасных дам получают мужчин, а 14.03 – настает очередь женщин лакомиться сладостями.

новости США праздник зоопарк День влюбленных
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