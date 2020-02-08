Смертоносный китайский вирус забрал жизни 724 человек, число заболевших - шокирует

За последние сутки жертвами китайского вируса стали 86 человек / Reuters

Официально число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 724 человек по состоянию на утро субботы, 8 февраля. Таким образом за последние сутки жертвами опасной инфекции стали 86 человек.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до шокирующей цифры - 34 887 человек.

В то же время от китайского вируса вылечились 2074 человека.

Отметим, коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля, по подсчетам эксперта по общественному здравоохранению из Йельского университета Чена Си.

В то же время власти Чили ввели режим чрезвычайного положения по всей стране для того, чтобы предотвратить попадание и распространению коронавируса на территорию страны.

А США решили выделить $100 миллионов Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа.

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние", - сообщил глава Госдепа США Майк Помпео в своем Твиттере.

Читайте такжеВ Китае умершему от коронавируса врачу снова запустили сердце – СМИНапомним, ранее сообщалось, финансовый гигант Tencent случайно "слил" реальные данные о свирепствующем в Китае коронавирусе. Об этом сообщает старейшая тайваньская газета Taiwan News.

Так вот, согласно этим данным, количество заболевших коронавирусом в Китае значительно превышает официальную статистику властей и составляет 150 тысяч человек, а погибло от заболевания свыше 25 тысяч пациентов.

В частности, речь идет о 154 023 случаях инфекции и 24 589 смертях от коронавируса из Уханя.