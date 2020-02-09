"Эта х*ета очень заразная": китайский вирус убил 811 человек, заражены – 37 тысяч

Коронавирус убил 811 человек / Reuters

Неугомонный коронавирус, звук которого воссоздал музыкант из Италии, продолжает атаковать Китай и по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, от него погибли 811 человек.

В то же время число официально подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198, сообщает Синьхуа.

Также стало известно, что всего 2649 человек смогли вылечиться от коронавируса и их выписали из больницы.

При этом было найдено 371 905 человек, которые имели тесные контакты с больными.

Отметим, в Сети тем временем пытаются вычислить, когда наступит кульминация и сколько людей погибнет от коронавируса.

"Шутки кончились Коронавирус может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут", - пишет некий пользователь Сети.

"Больше похоже на биологическое оружие, эксперимент вышел из под контроля........", - пишет другой пользователь Сети.

"Да нет, это бред сивой кобылы. Заражение идет со скоростью примерно 3500 человек в сутки, и постоянно по времени, выздоравливает каждый день по 500 человек и умирает около 70. Чтоб заразить 2,5 млрд надо 2 тысячи лет", - считает некий Олег.

"Эта х*ета очень заразная, но не особо смертельная", - добавил еще некто в Сети.

Читайте такжеКитайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИНапомним, ранее сообщалось, официально число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 724 человек по состоянию на утро субботы, 8 февраля.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до шокирующей цифры - 34 887 человек.

В то же время от китайского вируса вылечились 2074 человека.