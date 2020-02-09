  1. Главная
  3. Мир

"Эта х*ета очень заразная": китайский вирус убил 811 человек, заражены – 37 тысяч

9 февраля 2020, 08:03

Всего 2649 человек смогли вылечиться от коронавируса и их выписали из больницы.

Китай, коронавирус
Коронавирус убил 811 человек / Reuters

Неугомонный коронавирус, звук которого воссоздал музыкант из Италии, продолжает атаковать Китай и по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, от него погибли 811 человек.

В то же время число официально подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198, сообщает  Синьхуа.

Также стало известно, что всего 2649 человек смогли вылечиться от коронавируса и их выписали из больницы.

При этом было найдено 371 905 человек, которые имели тесные контакты с больными.

Отметим, в Сети тем временем пытаются вычислить, когда наступит кульминация и сколько людей погибнет от коронавируса.

"Шутки кончились Коронавирус может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут", - пишет некий пользователь Сети.

"Больше похоже на биологическое оружие, эксперимент вышел из под контроля........", - пишет другой пользователь Сети.

"Да нет, это бред сивой кобылы. Заражение идет со скоростью примерно 3500 человек в сутки, и постоянно по времени, выздоравливает каждый день по 500 человек и умирает около 70. Чтоб заразить 2,5 млрд надо 2 тысячи лет", - считает некий Олег.

"Эта х*ета очень заразная, но не особо смертельная", - добавил еще некто в Сети.

Читайте такжеКитайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИНапомним, ранее сообщалось, официально число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 724 человек по состоянию на утро субботы, 8 февраля.

Также стало известно, что количество заболевших увеличилось до шокирующей цифры - 34 887 человек.

В то же время от китайского вируса вылечились 2074 человека.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

коронавирус китайский коронавирус Новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «"Эта х*ета очень заразная": китайский вирус убил 811 человек, заражены – 37 тысяч». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:03
"Эта х*ета очень заразная": китайский вирус убил 811 человек, заражены – 37 тысяч
07:37
Аналитик раскрыл важные факты о Путине
07:29
Кровавая бойня в Таиланде с 25 трупами и 63 ранеными: стрелка убили
07:15
"Что за порно, шалунья, где лифчик?" : Никитюк бесстыже "показала сисю" на дерзком фото
06:56
Зеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражает мнение
06:49
Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда Видео
06:19
Мода 2020 – в моде желтые пальто, кейпы и яркие пальто в клетку фото
05:45
Страх резкой девальвации: эксперт оценил сценарий обрушения гривны
05:22
Обряд на замужество на 14 февраля: астролог посоветовала, что делать
05:11
Маникюр на День святого Валентина – топ 8 идей для маникюра на 14 февраля
04:40
Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки
04:12
"Продала любимого пса": в Сети троллят купившую квартиру за миллион Новосад
03:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли Видео
03:28
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
03:05
От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето
02:39
"Допросить Порошенко": зам Рябошапки пролил свет на расследование по Иловайску
02:10
Как компенсировать ночной недосып: сомнолог дал важный совет
01:52
"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей Видео
01:24
"Готовы к прорыву": политолог предупредил о подлости Кремля
01:01
Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом
00:34
Первая леди Украины покорила Сеть лаконичным нарядом в Ватикане Фото
00:19
9 февраля – какой сегодня праздник: с Днем стоматолога и Оскар 2020 Видео
08 февраля, суббота
23:57
"Отбили почку": экс-узник боевиков "ДНР" указал на предателей среди участников обмена
23:42
"Это случайно": суд избрал меру пресечения девушке, убившей инструктора тира Видео
23:21
Выстрелы и взрыв: стали известны результаты штурма торгового центра в Таиланде Видео
23:00
Прически 2020 на День святого Валентина - французская коса водопад и булочка фото Фото
22:51
"Не можем ждать выбором": посол США в РФ рассказал о важном поручении Трампа
22:23
"Не будем вылавливать": Загороднюк объяснил изменение возраста призыва
22:20
Отбор на Евровидение 2020 Украина: Результаты голосования 08-02-2020 Видео
22:00
Младенец пролетел несколько метров: под Запорожьем пьяный водитель сбил коляску на "зебре" - жуткое видео
21:32
"Мировоззренческий кризис": в МИД Украины раскритиковали новую санкционную процедуру СЕ
21:13
От +7 до -17: синоптик пообещала украинцам температурные качели Видео
21:00
В Минцифре похвастались результатами запуска "Дии"
20:37
Стрельба в Таиланде: спецназ приступил к штурму торгового центра
20:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
20:05
"Вы что, ожидали": Джемелев поставил на место жаждущих днепровской воды в Крыму
19:46
В Украине раздадут 9 миллионов гривен: кто получит
19:44
На Полтавщине женщина свела счеты с жизнью из-за огромного долга по кредиту Видео
19:34
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
19:29
Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера
19:16
"Нехватка рабочей силы": в НБУ рассказали о росте зарплат украинцев
19:09
"Никто не сможет избежать смерти": таиландский стрелок оставил послание в Facebook Видео
18:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
18:51
"Е*учий совок": в России пенсионеры подрались из-за порошка Видео
18:30
Не хватило 12 секунд: известны шокирующие подробности гибели Брайанта
18:24
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
18:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
18:11
Мать в психбольнице: появились скандальные данные о девушке-стрелке из Полтавы Видео
18:00
Евровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020 Видео
17:58
В масштабном ДТП в Венгрии погибли и пострадали украинцы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять