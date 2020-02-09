"Китайцы нас наё*ывают": уханьский смертоносный вирус переименовали

Китайцы присвоили коронавирусу временное название / Наука Вести

Смертоносному китайскому коронавирусу, которы по состоянию на утро 9 февраля убил 811 человек, присвоили временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

По информации, название на английском языке звучит так - Novel Coronavirus Pneumonia.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", - сообщили в государственном комитете по здравоохранению КНР, пишут СМИ.

В Сети тем временем не утихают разговоры о причинах появления китайского вируса.

"Начни год Крысы с чумы", - пишет пользователь Сети.

"Не понятно через какое время в среднем человек умирает или выздоравливает", - обратил внимание другой пользователь Сети.

"Меня напрягает, что смертность всегда находится в отметке 2% постоянно, не меняясь вообще. Вирус убивает в математическом порядке чтоль? Кажется китайцы нас наё*ывают", - считает некий Денис.

Читайте такжеКитайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИНапомним, ранее сообщалось, ученые из университета науки и техники Гонконга (HKUST) изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики заражения коронавирусом.

Ученые считают, что их прибор дает возможность за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса в пробах. До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов.

Устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно.