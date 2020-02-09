Главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией

Боррель обсудил с Помпео ситуацию в Украине / Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, который ранее озаботился националистами из С14, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине.

В частности, в ходе встречи в США речь шла и о незаконной аннексии Крыма Россией.

"Высокий представитель и госсекретарь США обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы в воскресенье, 9 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеВ посольстве США прокомментировали слова Помпео о "потерянном Крыме"Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель досадно ошибся, упомянув в речи о конфликте на Донбассе на заседании 26-го министерского совета ОБСЕ, которая прошла 5 декабря в Братиславе.

По информации, дипломат перепутал регион, указав, что военные действия идут на севере Украины.

Я считаю, нас ждет позитивное развитие событий в Украине. Предстоящий саммит "нормандской четверки" несет надежду в результате диалога, но в то же время суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на севере Украине", – сказал новый глава европейской дипломатии.