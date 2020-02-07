"Внимательно следим": в Евросоюзе озаботились националистами из С14

Евгений Карась / УНИАН

Чиновника Европейского союза известно о связях организации "С14" во главе с Евгением Карасем с крайне правыми движениями. ЕС поощрил Украину на борьбу с экстремизмом.

Соответствуюая информация содержится в официальном ответе вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля на запрос евродепутата от Словакии Мирослава Радачовского. Фотокопия документа было выложено на портале Европарламента.

"ЕС отвергает и осудает все формы и проявления расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, направленные против личности, определяемые по признаку расы, цвета кожи, религии, происхождения или национального или этнического происхождения. ЕС знает о предполагаемых связях группы "C14" с крайне правыми движениями. [...] ЕС внимательно следит за событиями в Украине, включая законодательные шаги, которые могут повлиять на демократию, права человека и верховенство закона, и постоянно поощряет Украину, а также всех ее партнеров, продолжать усилия по борьбе с любыми случаями насильственного экстремизма", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в Днепре участники С14 устроили конфликт с местными жителями из-за граффити дивизии Ваффен-СС "Галичина", а также облили краской памятник комсомольцам.