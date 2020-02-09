500 тысяч человек: ученые спрогнозировали пик распространения вируса из Китая

Коронавирус из Китая / Reuters

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали пик распространения китайского коронавируса. По их данным, эпидемия достигнет своей критической точки во второй половине февраля.

Ученые смогли разработать математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда и начала распространяться эпидемия.

"Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - цитирует одного из авторов модели Адама Кухарского издание Bloomberg.

Стоит отметить, что официальные данные ниже прогнозируемой цифры. Так, на сегодняшний день всего в мире коронавирусом 2019-ncov заболели 37 тысяч человек. При этом эксперты считают, что эти данные занижены, потому что коронавирус, вызвавший болезнь в легкой форме, удалось определить не у всех.

Как ранее сообщал Главред, в Ухане зафиксирован первый случай "некитайской смерти" от коронавируса нового типа.