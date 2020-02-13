Смертельный обгон: стали известны детали жуткого ДТП с заробитчанами в РФ

В Министерстве иностранных дел подтвердили смертельное ДТП в Псковской области России, в результате которого погибли восемь граждан Украины.

По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести, сообщила Громадському пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Она уточнила, что пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины.

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По его словам, 13 февраля в 00.29 (по местному времени) на 475-м километре федеральной автодороги Р-23 неподалёку от села Рудо Пустошкинского района Псковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Мерседес" с украинскими регистрационными номерами (АО3315ВН) и грузовика.

"Согласно предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли восемь граждан Украины, один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

Читайте такжеЕхали домой с заработков: в жутком ДТП в России погибли украинцыОн уточнил, что дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.

В то же время УМВД России по Псковской области опубликовало видео с места дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-23 в Пустошкинском районе, в котором погибли 8 украинцев.

Как сообщают местные СМИ, по предварительным данным, ДТП произошло в момент обгона. В бусе находились украинские рабочие, которые возвращались домой из Санкт-Петербурга.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах попавший в ДТП украинский микроавтобус имеет регистрационный знак с буквенным обозначением АО (Закарпатская область).

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Напомним, ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.