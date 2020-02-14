"Всплеск русофобии": в РФ озверели из-за новых санкций США

Санкции против России / inforesist.org

В Российской Федерации отреагировали на новые санкции Вашингтона. В посольстве РФ в США заявили, что это "очередной всплеск русофобии".

"Вновь стали свидетелями усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России. Новые экстерриториальные ограничения введены в отношении ряда отечественных предприятий машино- и приборостроения. Предлог – "нарушение американских национальных режимов нераспространения", - раскипятились российские дипломаты.

При этом в дипведостве заявили, что для введения ограничений необходимы веские основания.

"Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила", - заявили в российском посольстве в Facebook.

Кроме того, в дипведостве считают, что это очередная попытка США обеспечить свои интересы.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, Вашингтон ввел новые масштабные санкции против Москвы в военной сфере.