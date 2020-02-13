США ввели масштабные "военные" санкции против РФ: список

Санкции против России / gettyimages

Вашингтон ввел против Москвы новые масштабные санкции. Отмечается, что причиной такого решения стал закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

Согласно уведомлению Госдепа США в Федеральном реестре, под новые ограничения попали три российские организации, занимающиеся оружием. Отмечается, что действия данных компаний нарушают национальное законодательство США в части распространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Так, под санкции попали:

Кумертауское авиационное производственное предприятие;

военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения;

Конструкторское бюро приборостроения.

Сообщается, что решение о применении ограничений вступило в силу еще 3 февраля. При этом в черном списке оказались ряд китайских компаний.

Как ранее сообщал Главред, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение новых антироссийских санкций.