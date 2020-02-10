Киев подготовил новые санкции против России: кого коснутся

Украина готовит новые санкции 2020 / dyvys.info

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение новых антироссийских санкций. Они будут касаться "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали суды над украинцами в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также санкции предлагается ввести против силовиков, которые задержали украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В ведомстве акцентировали, что специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных особах к акту вооруженной агрессии против судов Военно-морских сил Украины.

На данный момент сотрудники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Соответствующий проект направлен на согласование в профильные органы власти.

"После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, США усилили санкции против России. В обновленный санкционный список попали российские чиновники из аннексировнного Крыма.

31 января Госсекретарь США Майк Помпео назвал условие отмены санкций против России. По его словам, российская агрессия в Украине привела к огромным потерям жизней на Донбассе. Поэтому санкции Штатов в отношении России будут действовать до тез пор, пока нее прекратится гибель людей на Донбассе.