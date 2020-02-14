"Американский пук приводит в трепет": фото внеплановой встречи Лаврова и Помпео вызвало ажиотаж

Встреча Лаврова и Помпео – интригующее фото вызвало ахи и трепет / Facebook Марии Захаровой

Глава российского МИД Сергей Лавров внепланово встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Встречей двух чиновников похвасталась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Именно Захарова у себя в Facebook выложила фото из кулуаров, на которых запечатлен момент общения Лаврова и Помпео на конференции по безопасности в Мюнхене (Германия).

При этом она не уточнила тематику переговоров – но нашла иной повод для хвастовства.

"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", – похвалилась Захарова.

Энтузиазм российской дипломатки не оценили ее же подписчики. В комментариях к посту люди пишут, среди прочего: "Ахнули все, кого каждый американский пук приводит в трепет. Ахнули… и побежали переводить на свой, на нужный", "Лавров просто попросил для России ещё животворящих санкций. Помпео согласился" и другие саркастические комментарии.

Ранее главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией. Высокий представитель и госсекретарь США обсудили конфликт на востоке Украины.

Напомним, политолог в деталях рассказал о том, какие последствия будут у визита Помпео. По мнению политолога, официальный визит Майка Помпео в Киев можно прокомментировать со всей определенностью.