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Песков рассказал, движется ли дело по новому Нормандскому саммиту

17 февраля 2020, 12:54

Кремлевско-путинский спикер Дмитрий Песков дал комментарий о подготовке грядущего саммита в "нормандском формате".

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Вариант с организацией следующего саммита в Нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждается, но дата еще окончательно не определена.

С таким заявлением в понедельник, 17 февраля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС.

"Пока точного понимания нет", — сказал кремлевский спикер, отвечая на вопрос журналистов о предполагаемой дате саммита.  Песков также добавил, что до сих пор непонятно, может ли мероприятие состояться в апреле 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ также объяснил, почему в недавней телефонной беседе с Владимиром Зеленским Владимир Путин прямо поставил вопрос о том - планирует ли официальный Киев реально выполнять Минские договоренности. 

"Что касается прямого вопроса, то он был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне „нормандского формата" в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже", — подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал идею о возможных совместных патрулях на Донбассе украинских бойцов, представителей ОБСЕ и ОРДЛО. Спикер Кремля повторил старый тезис "Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик".

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