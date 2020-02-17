Совместные патрули на Донбассе: у Путина оценили идею Зеленского

Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о возможных совместных патрулях на Донбассе в составе бойцов ВСУ, представителей ОБСЕ и ОРДЛО.

По его мнению, для реализации этой инициативы Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик".

"Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев - автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - цитирует Пескова УНИАН.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что предложение о совместных патрулях на оккупированном Донбассе вызвало бурное обсуждение в Сети.