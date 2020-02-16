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"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе

16 февраля 2020, 18:14

Предложение о совместных патрулях с боевиками "ЛДНР" вызывает массу вопросов.

Армия ВСУ
Украинские военные на Донбассе / Минобороны Украины

Заявление президента Владимира Зеленского о возможности совместных патрулей Украины, ОБСЕ и представителей "ЛДНР" на Донбассе не нова.

Как подчеркнул журналист Юрий Бутусов, такая вероятность уже обсуждалась в 2014 году и была признана провальной.

В то же время это предложение вызывает массу вопросов, пишет журналист в Facebook.

"Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины? Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули? Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей? Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины? Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?", — подчеркнул Бутусов в своем сообщении.

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Сообщение Бутусова активно комментируют пользователи в Сети:

"Я слабо представляю, как боец сможет заступить в "совместное патрулирование" с тем, кто вчера убил его побратимов", "Светлана Алексеева сивохо в патруль пойдет первым", "Совместное патрулирование-Хезболла и израильская армия", "Забыли уже? Украинские таможенники уже "контролировали" "гуманитарные" конвои. Так называемые "белые КамАЗы". И как это происходило, вы в курсе? Вот точно такие и патрули будут. Наших заблокируют в отдельных точках, чтоб ничего не видели. А будет считаться, что Украина получила контроль на границе", "Тут вобще будет один вопрос кто из военнослужащих в здравом уме захочет зайти к оркам для совместного патрулирования? Потом поехать на подвал с ними, поучаствовать в пытках и истязаниях в качестве жертвы и в лучшем случае обменяться через 4-5 лет в худшем помереть когда руку с тризубом будут отпиливать", "Украину в таком случае плавно интегрируют в ОРДЛО/Россию", "Главный вопрос к этой бредовой идее: резать сволочей можно будет сразу на точке инструктажа или терпеть до ближайшей посадки?", "Как можно в принципе такое обсуждать?! Это незаконные вооруженные формирования! Под контролем или командованием российских офицеров то есть врага! Такие "предложения" тянут на измену народу Украины, это почти как приглашение войск чужого государства на свою территорию для подавления Революции Достоинства януковичем", - пишут пользователи в Сети.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями "ЛНР" и "ДНР".

патруль Донбасс боевики ЛДНР ОРДЛО ВСУ
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