"Данунах эти круизы": пассажиров "корабля призрака" Diamond Princess начали эвакуировать

Пассажиров лайнера начали эвакуировать / скриншот из видео

У 99 пассажиров, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии был выявлен коронавирус. У 70 из них нет симптомов, однако тест на вирус показал положительный результат.

Также стало известно, что общее количество больных на судне увеличилось до 454 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на японское агентство Киодо.

К слову, на момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Эвакуация

Власти Канады, Южной Кореи, Гонконга, Италии и Австралии решили эвакуировать своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

В то же время стало известно, что украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию украинцев, находящихся на круизном лайнере.

Как отметили в консульском отделе посольства Украины в Японии, на данный момент ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы - члены экипажа судна", - сообщила представительница посольства, передает Hromadske.

Также в посольстве отметили, что на борту круизного лайнера находятся граждане более 50 стран.

Также стало известно, что 380 граждан США покинули стоящий на карантине в порту японского города Иокогама круизный лайнер Diamond Princess. После возвращения на родину им предстоит пройти медосмотр, а затем двухнедельный карантин на базе ВВС.

Что пишут в социальных сетях

В соцетях круизный лайнер уже окрестили как корабль призрак.

"Дебилы.. Зачем использовать не приспособленный корабль для карантина? Там все перезаражаются и усе... В прочем, у японцев в нештатных ситуациях все через ж@пу", - считает пользователь Сети.

"Этот круизный лайнер и есть тюрьма. Воздух то рециркулируется. Заболеет пару человек, а от них еще пару сотен просто от того что находятся на этом корабле. Данунах эти круизы и векейшины", - добавил другой пользователь Сети.

Напомним, в Китае число жертв коронавируса COVID-19 снова возросло – уже погибли 1 770 человек. Большинство смертей зарегистрировано в эпицентре распространения коронавируса — провинции Хубэй. За сутки там умерло 100 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек.