  1. Главная
  3. Мир

"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане

18 февраля 2020, 11:16

Скандальный экс-президент Виктор Янукович решил напомнить о себе публичным обращением к украинцам

Янукович
Виктор Янукович / УНИАН

Экс-президент Украины Виктор Янукович через своего адвоката Виталия Сердюка опубликовал обращение к украинцам в шестую годовщину расстрелов протестующих на Майдане Незалежности в ходе Революции Достоинства.

"Борьба за власть любой ценой стали целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане, и не задумываясь о последствиях, перенесли его на Донбасс [...]. После выборов президента-2019 народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги В.Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", - говорится в тексте, подписанном именем Януковича.

Более того, экс-президент утверждает, что протесты Евромайдана "были только для кого-то революцией".

Напомним, Виктор Янукович в крайней спешке покинул Украину в феврале 2014-го. Сразу после того, как произошли массовые расстрелы протестующих Евромайдан в центре Киева. Транзитом через Крым Янукович скрылся в Россию и якобы проживает в Ростове-на-Дону. Украинские правоохранители вменяют ему ряд серьезных преступлений, в первую очередь - государственную измену. 

Виктор Янукович Виталий Сердюк расстрелы Революция Достоинства Евромайдан
Сейчас вы просматриваете новость «"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:49
Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России
12:43
Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер Видео
12:41
Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали
12:38
"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте
12:28
Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак
12:19
"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист Видео
12:07
Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком
11:40
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020 Видео
11:28
Путин спешит поставить Украину на колени к 9 мая мнение
11:27
Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется
11:24
Боевики в совместных патрулях на Донбассе: Аваков дал разъяснение
11:23
"В Мордоре любят даты": в Сети обсуждают причины обострения на Донбассе
11:23
Ремейк Final Fantasy VII займет очень много места на жестком диске
11:20
Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет Видео
11:16
"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане
11:01
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
10:56
Попытка сорвать мирный процесс: у Зеленского срочно собирают заседание СНБО
10:52
"Им терять нечего": в Минске ответили на слова Пристайко о войне РФ с Беларусью
10:40
Бой на Донбассе закончился: названы потери украинских воинов и боевиков Видео
10:37
Тимати потерял бизнес
10:26
Зараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусом Видео
10:23
Глава Мюнхенской конференции "загремел" в базу Миротворца
10:16
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
10:00
Новый бой на Донбассе и потери: собраны главные подробности Видео
09:58
"Зима закончилась": синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой
09:40
В Китае внезапно умер украинский фигурист Николай Бондарь Видео
09:32
Гороскоп на 18 февраля всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
09:23
"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука
09:02
Политолог назвал главную проблему Богдана Видео
09:01
Ночью в Киеве пьяный лихач протаранил сразу три автомобиля такси Видео
08:33
Масштабный пожар в пригороде Баку: горел крупнейший торговый центр Видео
08:25
"Помощник семьи Януковича": суд избрал меру пресечения Анисимову
08:24
Украине в Мюнхене предложили подписать капитуляцию мнение
08:02
Аваков назвал условие для возвращения Донбасса под контроль Киева Видео
07:35
Раскрыты детали эвакуации украинцев из Уханя: кто не полетит Видео
06:55
Коронавирус в Китае: число жертв приблизилось к 1900
06:55
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
06:47
Украина проигрывает по всем фронтам мнение
06:16
Модное окрашивание 2020 – в моде абрикосовый блонд и черные волосы фото Фото
06:00
Назван базовый принцип правильного питания Видео
05:55
"Харе шликать в трусах": Экс-Серебро мастурбировала на камеру
05:38
"Немного за 30 или слегка под 40": ученые рассказали, когда у женщин самый лучший секс
05:05
Дешевые трюки, которые дико старят: названы модные ошибки женщин 40+
04:36
Alyosha беременна в третий раз - фото
04:35
"Ах*енно красивая, манящие округлости": жена Морозюка показала стриптиз
03:46
Дал пинка: в Одесской области депутат устроил кулачные бои с юристом Видео
03:28
Воруют туалетную бумагу: из-за коронавируса Гонконг охватила дикая паника
02:41
Похотливые гости: в Азии туристы сняли домашнее порно в святыне
02:17
"Я бы вдул": голая Яна Кошкина завела Сеть
01:51
"Нам врут": в 2020 году бюджет ничего не получит от продажи земли – экс-премьер
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять