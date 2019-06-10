Расплата подельников Януковича откладывается

Бывшие регионалы имеют большие шансы снова попасть в Раду / УНИАН

Не все партии на выборах преодолеют пятипроцентный барьер, тогда оставшиеся мандаты равномерно распределят между партиями, которые прошли в Раду. По соцопросам Оппозиционный блок — За жизнь набирает 10 процентов. То есть, если подойти с математической точки зрения, то к 22 депутатам, которые попадут в парламент по спискам, к ним смело можно добавлять еще с десять. Это значит, что гарантировано пройдут более 30 человек.

Что касается политической деятельности бывших регионалов, которые сейчас спрятались под вывеской нескольких политических партий, то я неоднократно говорил, что Закон про очищение власти, который был нам необходим, использовали по неправильному алгоритму. Туда были вставлены государственные должности, то есть политическую ответственность заменили чиновничьей. Именно это позволило депутатам от прошлой власти снова пройти в парламент.

Читайте такжеКуда метит Медведчук и почему это опасноОчевидно, что в 2014-ом произошли тайные договоренности между уже новой властью и оппозицией, к которой принадлежали представители Партии регионов. Нам нужно было использовать другой алгоритм, который в свое время был применен в Чехии — там люстрация произошла по принципу политической ответственности.

У нас за преступную деятельность при власти под очищение подпадали ПР и Компартия. Соответственно, их руководители и депутаты, которые принимали участие в преступных голосованиях, например, за харьковские соглашения, не имели бы права на протяжении десяти лет занимать высокие должности. И это бы значило, что уже сегодня, в этом парламенте, у нас бы не было бывших регионалов. Но наказали чиновников, причем самого низкого уровня за то, что они работали в государстве, что вообще является нонсенсом. И теперь Украина за это расплачивается, а все эти люди оказались политически ненаказанными и имеют возможность занимать любые должности. Сейчас не стоит рассчитывать на то, что нынешняя Рада поменяет закон. У нее ни на что нет политической воли, кроме как саботировать все, что возможно.

Также, общественный консенсус о наказании виновных представителей режима Януковича был значительнее в 2014-ом, чем сейчас. На сегодня большим раздражителем являются действия со стороны агрессора, чем депутаты ПР. Но считаю, что суды над деятелями предыдущих режимов необходимы. Странно, что они до сих пор не происходят.

Читайте такжеОткрытый саботаж: какую игру Порошенко и Ко затеяли против Зеленского Стоит точечно определять этих персон и возвращать справедливость, начиная от расстрелов на Майдане и заканчивая экономическими преступлениями представителей предыдущего режима. Причем, не коллективно, как это было возможно согласно закону о люстрации, а персонально. Ведь преступления всегда совершаются персонально. И наведение справедливости является необходимым. Удивительно, что правоохранительные и антикоррупционные органы якобы майдановской власти на протяжении пяти лет входили в какие-то договоренности с фигурантами предыдущей власти.

Хотелось бы надеяться, что после очередных выборов, назначений новой исполнительной власти власти, проведений конкурсов в антикоррупционные органы можно будет что-то поменять. Но срок для восстановления справедливости опять отдаляется.