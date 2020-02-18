"Есть медитация": сепаратист неоднозначно высказался об отставке Суркова

Боевики подставили под сомнение отставку Суркова. / facebook.com/Владислав Сурков

О сегодняшнем увольнении куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова, очень загадочно высказался бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.

Так, в своем комменте ресурсам сепаратистов он заявил, что "отставки нет", хотя глава РФ Владимир Путин 18 февраля официально отстранил Суркова.

"Отставки нет. Что есть на самом деле, не совсем понятно. Пока что есть медитация. На фоне медитации Суркова происходят события..." – ответил он.

При этом Бородай назвал Суркова одним из самых важных деятелей РФ, которого якобы недооценили.

Ранее Главред сообщал, что 18 февраля, президент России Владимир Путин официально уволил Владислава Суркова.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - сказано в указе Путина.

Также отметим, Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала Евромайдана в Киеве, после которого в Украине сменилась власть, Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины начался затяжной военный конфликт.