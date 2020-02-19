"Хотят ли русские войны": постпред Украины в ООН поддел РФ цитатой из стиха

Сергей Кислица / УНИАН

Сергей Кислица, официальный представитель Украины в ООН, на заседании ООН с легкой издевкой в голосе прочитал российскому постпреду Василию Небензе легендарное стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?"

Именно такой стиль обращения украинским дипломат выбрал по поводу грядущего юбилейного парада 9 мая, который в очередной раз пройдет в Москве.

"Я процитирую [стихотворение Евтушенко - Главред]. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". И знаете, что Василий Алексеевич, я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", - заявил Кислица.

Напомним, во вторник, 18 февраля 2020 года, российские военные и подконтрольные им боевики напали на позиции ВСУ близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный на Донбассе.

В результате масштабных боев, по данным штаба ООС, один украинский военнослужащий погиб, а четверо были ранены. У противника - по предварительной версии, четверо убитых и пятеро раненых.

Вечером этого же дня в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, на котором и обсуждалось выполнение Минских договоренностей и атака россиян с боевиками на Донбассе.