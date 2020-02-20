В Китае заявили о резком снижении числа заболевших вирусом COVID-19

Коронавирус из Китая / Фото pixaby

В Китае сообщили о резком снижении количества заболевших коронавирусом COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявлено только 394 новых случая.

По данным Deutsche Welle, Национальная комиссия здравоохранения объясняет снижение заболеваемости изменением метода диагностики инфекции.

В то же время, мэр южнокорейского города Тэгу, где проживает около 2,5 миллиона людей, призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса.

В свою очередь, Associated Press сообщает, что данные рекомендации появились после того, как стало известно о новых 35 случаях заражения китайским коронавирусом. При этом сообщается, что 28 пациентов ходили на церковные службы вместе с ранее заболевшим. Всего в Южной Корее зафиксировали 82 случаях заболевания.

Как ранее сообющл Главред, в Китае количество жертв пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 118 человек.