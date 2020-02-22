"Страшно смотреть": украинка объяснила, почему не попала на "коронавирусный" рейс из Китая

Моника Рустамова / newsroom.kh.ua

Находящаяся в китайском Ухане украинка Моника Рустамова объяснила, почему не эвакуировалась вместе с группой соотечественников.

"Я отказалась, так как нам не предоставили никакой информации о перелете, об условиях карантина и самым главным аспектом для меня на тот момент стало отсутствие должной проверки здоровья перед посадкой в самолет. Моя подруга после эвакуации держится хорошо, несмотря на тот кошмар, который она пережила", - подчеркнула она в беседе с корреспондентом NewsRoom.

Студентка считает, что причиной случившегося в Новых Санжарах стало отсутствие у людей необходимых знаний, а также, у некоторых из них, сострадания и человечности.

Читайте также"Я ошарашен": Кравчук приплел однополые браки к протестам в Новых Санжарах"Исходя из комментариев от наших соотечественников в соцсетях, такого и стоило ожидать. Дезинформация в интернете, связанная с вирусом, вызвала такую реакцию у людей. Если таковыми можно назвать тех, кто устраивал вчерашние "митинги". Было страшно на это смотреть, тем более, когда в этом автобусе находился близкий мне человек", - добавила Рустамова.

Напомним, в Украине началась настоящая паника после того, как стало известно о том, что эвакуированные из Китая украинцы будут находиться на карантине в одном из медицинских учреждений.

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После сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий Медоборы эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Кроме того, в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.

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20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло.