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В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина

23 февраля 2020, 12:51

Дмитрий Песков сомневается, что президенту РФ удастся в прежнем режиме заниматься самбо.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В Кремле рассказали, как президент Российской Федерации Владимир Путин поддерживает свою физическую форму. По словам спикера Дмитрия Пескова, лидер РФ ежедневно тренируется.

При этом он отметил, что Путин занимается самбо, хоккеем, плаваньем и фитнесом. В то же время Песков сомневается, что президент России удастся заниматься самбо в прежнем режиме.

"Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место", - рассказал спикер Кремля в интервью Первому каналу.

Кроме того, он добавил, что Путин "поддерживает себя в форме и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего фитнеса".

Стоит отметить, что Путин имеет звание заслуженного тренера России, а также мастер спорта по боевому самбо. Президент РФ занимается данным видом спорта с 11 лет.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в центре Москвы. 

Дмитрий Песков Владимир Путин хоккей новости России
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